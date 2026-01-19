LIGA FLORILOR. VÂLCEA – BRĂILA 29-28. VICTORIE IMPORTANTĂ ÎN LUPTA PENTRU EUROPA

Soartă. Karma. Legea compensației. Ziceți-i cum vreți. În orice caz și oricum i-am spune, fatalitatea care însoțea finalurile echipei SCM Râmnicu Vâlcea a fost spulberată cu mâna sigură a Rebecăi Necula, chiar la ultima aruncare a partidei, dintr-un 7 metri just acordat. Un 29-28 care urcă Vâlcea pe locul 5 în Liga Florilor și păstrează multe speranțe pentru Europa.

➡️Meciul a fost pe muchie de cuțit, la fel de bine balanța putând înclina spre brăilence. Vâlcea a început greu, cu două lovituri de la 7 metri ratate. Tot Rebeca Necula a pus echipa gazdă pe traseul golurilor, cu trei reușite consecutive, într-un moment în care startul SCM amintea de cel nefast cu Slatina. Confruntată în prima repriză cu dispoziția de joc excelentă a Valeriei Kirdiasheva și a Elenei Roșu, fără contraatac și faza 2, Vâlcea a răspuns printr-un joc solid cu pivotul, Maria Lykkegaard fiind aproape de neoprit. Wollik a făcut uitat meciul anterior, a marcat când trebuia, a intrat pe semicerc, exact o campioană mondială. Cred că antrenorul Florentin Pera a analizat corect meciul cu Corona, schimbând mult mai des în linia de 9 metri. Decizie răsplătită: Alberte Madsen a intrat cu două goluri în prima repriză, apoi decisivă pe final, trecută fiind în extrema dreaptă, iarăși o hotărâre inspirată a antrenorului. Iar Daphne Gautschi a marcat un gol esențial, zic eu, la final de repriză, care nu a permis distanțarea mai mare a Brăilei. În plus, Agathe Quiniou a avut parade de mare greutate, 11 în total, terminând partida cu 34%.

➡️După pauză, Julia Maidhof a jucat perfect, punctând mereu. De partea cealaltă, Elena Roșu și Kirdiasheva au mai scăzut ritmul, însă Andreea Popa le-a suplinit cu brio. Brăila a avut 23-22 și 7 metri. Gabriela Bartulovic a parat însă la Kirdiasheva. Important moment. Și, iar, la 25-25, Quiniou tot la Kirdiasheva, singură pe semicerc. Totuși, Andreea Popa marchează implacabil. Madsen si Wollik răspund de pe extreme. Cu două minute înainte de sirenă, Brăila este în avantaj, 28-27. Și atacul, eșuat în cele din urmă. Ultimul minut a fost apoteotic. Lykkegaard egalează. Mulțumim, domnilor arbitri, pentru interpretarea regulamentului, la forțarea în atac a lui Lixăndroiu, cu doar 10 secunde rămase. Și mulțumim încă o dată pentru interpretarea clară de această dată a regulamentului, la faza din ultima secundă a lui Madsen. 7 metri fără dubii și Rebeca Necula transformă, aducând victoria Vâlcii, după un meci absolut dramatic.

➡️O victorie a unității echipei, a necedării, a crezului permanent în potențial și a unor bune decizii de la bancă, cu efect imediat în joc și pe tabelă. Urmează, în Liga Florilor, o confruntare dură, acasă, cu Rapid, pe 28 ianuarie, apoi deplasare la Galați, pe 31 ianuarie.

Marcatoare:

👉SCM Râmnicu Vâlcea: Anniken Wollik 7, Maria Lykkegaard 5, Rebeca Necula 5, Julia Maidhof 4, Alberte Madsen 3, Mia Zschocke 2, Tuva Hove 2, Daphne Gautschi 1.

👉Dunărea Brăila: Valeria Kirdiasheva 10, Elena Roșu 6, Andreea Popa 4, Oana Bors 2, Daria Michalak 2, Beatrice Raicea 1, Diana Lixăndroiu 1, Dejana Milosavljevic 1, Mariam Mohamed 1.