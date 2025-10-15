Vâlcea – din nou în centrul atenției internaționale

România, reprezentată de 111 companii la ANUGA 2025

Köln, Germania – România a avut o prezență remarcabilă la ediția din acest an a târgului internațional ANUGA 2025, cel mai important eveniment mondial dedicat industriei alimentare, desfășurat între 4 și 8 octombrie la Köln. 111 companii românești au participat la eveniment, demonstrând vitalitatea și diversitatea sectorului agroalimentar autohton.

Județul Vâlcea a fost din nou reprezentat cu mândrie de branduri cunoscute și apreciate.

Pentru Râureni, această participare a reprezentat un prilej de consolidare aprezenței globale. Produsele Râureni sunt deja disponibile în 24 de țări, iar participarea la Anuga marchează un moment important în strategia de extindere pe piețele externe, prin dezvoltarea de noi parteneriate, dar și ocazia de a aduce mai aproape de consumatorii din toată lumea gustul autentic românesc, printr-un un portofoliu ce cuprinde de la dulcețuri, sucuri și compoturi la specialități gourmet și legume conservate.

Totodată, Boromir, lider național în panificație și produse de patiserie, a adus la standul său noutăți inspirate din gusturile tradiționale românești, adaptate cerințelor internaționale privind calitatea și sănătatea alimentară.

Un punct de atracție aparte a fost reprezentat de compania SC FIVE Continent SRL din Horezu, care a prezentat vizitatorilor internaționali brânza fermentata Horezu din lapte de oaie pasteurizat și brânză cu doi ani de zile de maturare, care a plăcut foarte mult. SC FIVE Continent SRL este singura fabrica de brânză din România cu 10 premii internaționale la WCA și ICDA.

Prezența României la ANUGA 2025 confirmă interesul tot mai mare pentru produsele autohtone pe piețele externe, iar companiile din Vâlcea contribuie constant la consolidarea unei imagini de țară bazată pe calitate, tradiție și inovație.

Din Germania, pentru Curierul de Vâlcea

Anna și Dora Pelshenke