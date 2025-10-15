BASCHET MASCULIN. DEBUTUL CS VÂLCEA 1924 ÎN EUROPA. CINE ESTE RASTA VECHTA, PRIMUL ADVERSAR DIN FIBA EUROPE CUP?

🏆 Astăzi,15 octombrie, CS Vâlcea 1924 susține primul său meci european, în FIBA Europe Cup. Adversară îi va fi formația germană Rasta Vechta, cele două echipe făcând parte din grupa G, alături de Sporting Lisabona și Dinamo Sassari.

🏀 Rasta este echipa de baschet a orașului Vechta, situat în statul Lower Saxony (sau Niedersachsen) din nord-vestul Germaniei.

🌇 Cu o populație de aproximativ 33.000 locuitori, orașul Vechta s-a făcut vestit prin găzduirea anuală a târgului „Stoppelmarkt”, datând din 1298, care adună în jur de 800.000 vizitatori.

🏀 În ceea ce privește echipa de baschet, Rasta Vechta a fost înființată în 1979,și a stat, de obicei, în eșaloanele inferioare. În 2012-2013, a promovat în prima ligă, iar de atunci face naveta între întâile două ligi germane. Ultima oară a promovat în 2023, pentru a termina sezonul trecut pe locul 12 în Bundesliga.

👉 Dispută meciurile de acasă în Rasta Dome din Vechta, cu o capacitate 3.140 locuri.

👉 Prețurile pentru sezonul 2025-2026 la meciurile din sala proprie sunt pe categorii, funcție și de valoarea echipelor pe care le întâlnește:

Categoria A – prețuri între 11 și 33 Euro

Categoria B – preturi între 10 și 31Euro

Categoria VIP – 115 euro

Categoria – „Scaun cu rotile” – 15 euro

👉 Un „prim 5” ar putea fi: Tommy Kuhse (coordonator, 27 ani, 1,88 m), Tevin Brown (shooting guard, 27 ani, 1,95 m), Lloyd Pandi (power forward, 25 ani, 1,93 m), Alonzo Verge Jr (small forward, 27 ani, 1,90 m), Phillip Herkenhoff (pivot, 26 ani, 2,09 m). Așadar, trei americani și doi germani.

👉 Medie înălțime lot – 199,6 cm, medie vârstă lot – 23,3 ani

👉 Antrenor principal – Christian Held (Germania)

👉 Rasta Vechta a planificat pentru sezonul 2024-2025 un buget de aproximativ 7 milioane euro, din care costurile de personal 3,5 milioane euro (jucători, antrenori, personal auxiliar, bonusuri jucători, cheltuieli sociale, comisioane agenți jucători, cheltuieli de transfer), așadar mai puțin de 50% înseamnă cheltuielile cu jucătorii.

👉 Salariul mediu de bază al unui jucător de la Rasta Vechta este 80.000 $ pe an, la care se adaugă un salariu suplimentar mediu de 11.000 $ pe an.

👉 S-a calificat în grupa FIBA EuroCup, câștigând ambele partide cu bulgarii de la Balkan, 79-63 și 86-79.

🏀 Meciul CS Vâlcea 1924 – Rasta Vechta se joacă astăzi, de la ora 1900, în sala Traian din Râmnicu Vâlcea.

📍 În cealaltă partidă a grupei, Sporting Lisabona(Portugalia) – Dinamo Sassari (Italia), tot astăzi, ora 2130.

Informații și foto culese: Wikipedia, basketball.eurobasket, Glassdoor, rasta-vechta.de, eurohoops