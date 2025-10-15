DINCA FLORICEL, DINCA ANTONEL SI BODARCA LIVIU-GABRIEL – anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

DINCA FLORICEL, DINCA ANTONEL SI BODARCA LIVIU-GABRIEL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,CONSTRUIRE TREI CABANE A – FRAME P+M, ANEXA P, BAZIN VIDANJABIL SI IMPREJMUIRE ’’, propus a fi realizat in județul Vâlcea,oras Brezoi, sat Pascoaia,str.Helesteu, nr.9. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP – Directia Judeteana de Mediu Valcea, strada Remus Bellu nr.6 şi la adresa jud. Arges, mun. Curtea Arges, str. Cuza Voda, nr.131, birourile 2-3, etaj 1, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP – DJM Valcea, situat pe strada Remus Bellu nr.6, mun. Ramnicu Valcea.