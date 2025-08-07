UN PLUS DE EXPERIENȚĂ ȘI UN PIC DE ȘANSĂ. VÂLCEA BATE PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU CU 1-0 ÎN CUPA ROMÂNIEI

Nu prea a contat, la Pietrari, că Vâlcea a fost la un minut de Liga 2, iar Otăsăul e nou promovată în al treilea eșalon. O repriză unii, o repriză ceilalți. SCM merge la departe, dar e mult de muncă pentru pretențiile anunțate. E adevărat că vâlcenii au început cu trei juniori noi, asadar caută încă omogenitate și claritate.

➡️FCPO a început sus, chiar cu pressing, însă după vreo 10 minute, oaspeții preiau controlul, animați de Zaharia. Așa că au apărut ocaziile, Rusu blocat sigur de Sporea, apoi Ivan, cu capul, puțin peste bară. Rusu l-a mai încercat o dată pe Sporea, duel repetat de vreo trei ori până la final, dar portarul FCPO a fost de netrecut. Golul⚽ l-a marcat Sălcianu, la o fază fixă, marca înregistrată a vâlcenilor din sezonul trecut. Minutul 28, a centrat Zaharia, iar Sălcianu a trimis în poartă din apropiere, la o eroare de marcaj a fundașilor din Otăsău. Gazdele au jucat pe partea neobositului Boțocan. Acesta a „arat” cu folos banda dreaptă tot meciul, a făcut cât trei juniori la un loc, ca să lămurim și chestiunea asta :). Apoi portarul vâlcean Micle a deviat în corner un șut bun al lui Uță, iar Zamura a greșit „latul” la centrarea lui Boțocan, totuși Vâlcea nu a părut deranjată.

✔️O spun acum, scurt. Sper că nu voi pune prea multă presiune pe Boțocan numindu-l jucătorul partidei.

➡️După pauză, FCPO a crescut ritmul și a condus jocul, cu îndrăzneală și fără oboseală. A construit în special pe flancuri, cu același Boțocan, dar și cu bine intratul în meci Fistogeanu. În minutul 53, Micle(pare un transfer inspirat) a mai salvat o dată, deviind miraculos în bară lovitura de cap a lui Streinu. Tot Streinu a reluat din 8 metri, dar mingea s-a dus agonizant pe lângă. Între ocaziile gazdelor, a apărut și „capul” frumos a lui Rusu, care aproape că a șters bara, dar pe exterior. Apoi, noii intrați Luca Predescu și Orbișor au creat iluzii în ultimele minute, însă reluările lor au ocolit poarta. O repriză mediocră pentru vâlceni, dominați clar, dar până la urmă rezultatul a fost salvat, contra unei echipe FCPO care merită admirație pentru jocul prestat.

Au jucat:

FC Păușești-Otăsău -> Sporea – Boțocan, Lăzărescu, Uță, Roșianu – Iordache(căpitan) – Dică Popa, Trașcă, Geantă, Zamura – Streinu. Au intrat pe parcurs Luca Predescu, Fistogeanu, Preda, Orbișor.

SCM Râmnicu Vâlcea -> Micle – Croitoru, Sălcianu, Dandea, Simion – Brînzan, Preda, Doman, Zaharia – Rusu, Ivan. Au intrat pe parcurs Pîrvu, Constantinescu, Oprescu, Ionică, Ionescu.

Arbitraj relaxat al lui Alexandru Marinoiu, la centru, ajutat de Cristian Dumitrașcu, Adrian Maria plus Darius Boldu, al patrulea arbitru.

Declarații după meci:

➡️Sorin Bucuroaia (antrenor FCPO) : „Am făcut un meci bun și cred că meritam un rezultat de egalitate. Sunt mândru de echipa mea, de toți jucătorii care au fost pe teren astăzi. Am construit un grup excelent, echipa este cea care contează. Mă bucură faptul că ducem mai departe prestațiile din Liga 3, suntem ajutați de foarte mulți și le mulțumesc. Felicit Vâlcea pentru victorie și le urez succes mai departe. Să vedem seriile, dar noi suntem modești, în primul rând ne gândim să nu fim acolo jos. Am însă încredere că vom face treabă bună”.

Pe Constantin Schumacher, antrenorul Vâlcii, nu l-am mai prins. Îi înțeleg ieșirea imediată, a avut de gestionat o evoluție nu tocmai convingătoare a elevilor săi, mai ales după pauză. Probabil că vor mai fi plecări, dar și noutăți în tabăra vâlceană.

Turul trei preliminar al Cupei României, miercuri, 13 august.