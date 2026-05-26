Primăria Municipiului invită cetățenii la o dezbatere publică foarte importantă pentru Vâlcea – actualizarea PUG

Primăria Râmnicu Vâlcea invită cetățenii municipiului să ia parte luni, 8 iunie 2026, de la ora 16.30, la Cinematograful „Geo Saizescu” din Ostroveni, la prezentarea propunerilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea. Întâlnirea este parte din procedura legală de actualizare a PUG, iar documentația poate fi consultată pe site-ul instituției, la adresa www.primariavl.ro, în secțiunea Informații publice / Plan Urbanistic General. Inițiatorul acestui demers este Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, iar elaboratori sunt ROZUA ASOCIAȚI SRL, DAEDALUS PROIECT SRL și GRAPHEN TOPO SRL.