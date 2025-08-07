Călimăneștiul păstrează tradiția – Festivalul Național de Folclor „Cântecele Oltului” – Ediția a 57-a

Primăria orașului Călimănești vă invită, în perioada 15–17 august 2025, la ediția a 57-a a Festivalului Național de Folclor „Cântecele Oltului”, un eveniment de tradiție care, de peste cinci decenii, susține și promovează patrimoniul cultural imaterial al zonelor riverane Oltului.

Inițiat în vara anului 1968, la Făgăraș, festivalul a fost conceput ca o manifestare culturală itinerantă, menită să reunească anual formații artistice reprezentative pentru vetrele etnofolclorice din județele traversate de râul Olt. Începând cu cea de-a doua ediție, evenimentul a fost stabilit definitiv la Călimănești, devenind, în timp, un reper identitar al comunității și un punct de referință în peisajul cultural național.

De-a lungul anilor, festivalul a evoluat într-o platformă de afirmare a valorilor tradiționale românești, păstrând o structură consacrată, care reflectă diversitatea folclorului autohton. Programul include parada portului popular și trei secțiuni competiționale:

– Concursul de interpretare vocală „Doina Oltului”; – Concursul de port popular; – Concursul „Frumoasa Oltului”, dedicat evidențierii eleganței, autenticității și grației purtătoarelor de tradiție.

Ediția din acest an reunește 300 de interpreți, dansatori și promotori ai culturii tradiționale, membri ai ansamblurilor din județele Harghita, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Olt, Teleorman, precum și invitați din Republica Moldova.

Organizat de Primăria orașului Călimănești, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea, festivalul își continuă menirea de a susține creația populară autentică și de a consolida identitatea culturală a comunităților participante.

Vă invităm să fiți alături de noi la această sărbătoare a folclorului românesc, dedicată continuității tradiției și valorilor transmise din generație în generație.