UN ÎNCEPUT E-ÎN TOATE / CU VICTORII DESTINATECS VÂLCEA 1924 DEBUTEAZĂ ÎN FIBA EUROPE CUP

🏀 În al doilea an de Ligă Națională, echipa de baschet masculin CSM Vâlcea 1924 a obținut un senzațional loc 3. Între alte onoruri urmate, și participarea în competițiile europene, mai precis în FIBA Europe Cup, pentru sezonul 2025-2026.

➡ Astăzi, CS Vâlcea 1924 debutează în Europa, întâlnind formația germană Rasta Vechta, în cadrul grupei G, din care mai fac parte Dinamo Sassari și Sporting Lisabona.

😱 În avancronica partidei, cei de la Rasta scriu, pe propriul site: „În vasta colecție de proverbe germane, Țara Românească(Wallachia, cuvântul original – n.a.) nu este tocmai un nume prea plăcut. Totuși, RASTA Vechta a pornit în această dimineață spre acea regiune din sudul României”.

😎 A sosit vremea să le confirmăm germanilor temerile și prejudecățile. Cu o arenă plină, cu o atmosferă formidabilă. Cu un joc pe măsură.

HAIDE, VÂLCEA !

🏟 Meciul se dispută în sala Traian, din Râmnicu Vâlcea, de la ora 19.

📺 Unde se poate urmări meciul:

,📍https://www.youtube.com/watch?v=0E_lMXD9mW0

📍https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-europe-cup-25-26/games/128767-VAL-RASTA

Foto- CS Vâlcea 1924 pagina Facebook