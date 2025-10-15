HANDBAL FEMININ. ASTĂZI, NORVEGIA – ROMÂNIA. NECULA, ELGHAOUI, KELEMEN, WOLLIK ȘI HOVE, DE LA SCM RÂMNICU VÂLCEA, ÎN CELE DOUĂ LOTURI

Echipa națională de handbal feminin a României deschide astăzi seria partidelor din EHF Euro Cup.

🥁 România întâlnește Norvegia, la Larvik, pentru primul meci din grupa 1. Va fi întâia partidă oficială pentru selecționerii ambelor echipe. Naționala noastră îl prezintă pe Ovidiu Mihăilă, cel care foarte recent l-a substitut pe demisionarul Florentin Pera, în timp ce gazdele apar în premieră cu Ole Gustav Gjekstad, înlocuitorul imensului Hergeirsson.

🎤 Norvegia le aduce din nou în echipă pe supervedetele Nora Mork și Vilde Ingstad. După șapte ani în care a jucat la Larvik, Nora Mork este încântată: „E întotdeauna special să joci în Larvik. E vechiul meu teren de acasă și am doar amintiri frumoase de acolo. Abia aștept să îmbrac din nou tricoul echipei naționale – va fi un eveniment important”, pentru site-ul EHF.

🎤 La rândul ei, Alicia Gogîrlă declară pentru pagina de Fb a FRH: ” Abordăm partida cu foarte mult respect, dat fara frică. Vom lupta împreună și nu avem decât de câștigat din acest meci”.

🤾 În lotul lărgit al României figurează și trei jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea: Rebeca Necula, Asma Elghaoui și Raluca Kelemen.

🤾 De asemenea, în lotul mare norvegian au fost incluse alte handbaliste de la SCM Râmnicu Vâlcea, extremele Anniken Wollik și Tuva Hove. De urmărit dacă vor juca astăzi, sunt șanse bune ca ele să apară pe parchet în meciul următor al Norvegiei: „Vom face câteva ajustări la lot după meciul cu România; unele dintre jucătoare nu vor călători în Slovacia. În schimb, câteva jucătoare din <> vor avea ocazia în acel meci” , spune antrenorul Gjekstad.

🏟️ Partida se joacă în Jotron Arena din Larvik, capacitate 4,000 spectatori, inaugurată în 2009.

🎫 Preț bilete : Categoria 1- 30 euro, Categoria 2 – 23 euro. Toate biletele pentru meciul Norvegia – Romania au fost vândute, conform site-ului handball.no.

📺 Meciul începe la 19,15(ora României) și poate fi urmărit pe:

📍Voyo

📍EHFTV

🗓️Următoarea partidă a României în EHF Euro Cup va fi împotriva Poloniei, duminică, 19 octombrie, la Craiova, orele 19,00.

📷pagina Facebook FRH