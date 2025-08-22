ULTIMUL AMICAL. SCM RÂMNICU VÂLCEA – GILORTUL TÂRGU CĂRBUNEȘTI 2-0

În ultima partidă de pregătire dinaintea începerii Ligii 3, în Zăvoi, SCM Râmnicu Vâlcea a învins cu 2-0 pe Gilortul Târgu Cărbunești, echipă din aceeași serie a celui de-al treilea eșalon.

⚽1-0 – Minutul 33 – centrare Doman, „cap” Rusu sub bară.

⚽2-0 – Minutul 81 – Ivan, șut din interiorul careului.

➡️Pentru SCM au jucat : Gherghuș – 77 Croitoru, 4 Sălcianu, 30 Dandea, 18 Mitulețu – 9 Achim, 26 Ionescu – 14 Salaoru, 99 Doman, 10 Zaharia- 90 Rusu. După pauză au intrat Simion, Maria Radu, Ivan, Brânzan, Preda, Popescu, Podea, Pîrvu, Florescu, Oprescu, Vasiloiu.

➡️De remarcat că SCM Râmnicu Vâlcea l-a semnat pe mijlocașul Vlad Achim, jucător cu multe partide în Superligă, ultima oară la FCU Craiova.

➡️Sâmbătă, 30 august, prima etapă a Ligii 3, Jiul Petroșani – SCM Râmnicu Vâlcea.