SCM RÂMNICU VÂLCEA DESCHIDE LA PETROȘANI, OTĂSĂUL ACASĂ. VIITORUL DĂEȘTI A CERUT SĂ JOACE PRIMA ETAPĂ ÎN DEPLASARE
Astazi, la sediul FRF, s-a stabilit programul meciurilor pentru cele 8 serii ale Ligii 3 la fotbal. În seria 6, cele trei echipe vâlcene vor evolua astfel în prima etapă:
Unirea Bascov – CSM Târgu Jiu
ACS Mediaș – Minerul Lupeni
➡️Jiul Petroșani- SCM RÂMNICU VÂLCEA
➡️FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU – Vulturii Fărcășești
Muscelul Aro Câmpulung- Inter Stars Sibiu
➡️Gilortul Târgu Cărbunești – VIITORUL DĂEȘTI
✔️Cei de la Dăești au cerut să joace prima etapă în deplasare.
✔️În etapa a doua este programat primul derby județean, SCM vs Otăsău.
✔️În ultima etapă din sezonul regulat, Vâlcea va juca la Mediaș.
✔️Liga 3 începe pe 30 august.