SCM RÂMNICU VÂLCEA DESCHIDE LA PETROȘANI, OTĂSĂUL ACASĂ. VIITORUL DĂEȘTI A CERUT SĂ JOACE PRIMA ETAPĂ ÎN DEPLASARE

Astazi, la sediul FRF, s-a stabilit programul meciurilor pentru cele 8 serii ale Ligii 3 la fotbal. În seria 6, cele trei echipe vâlcene vor evolua astfel în prima etapă:

Unirea Bascov – CSM Târgu Jiu

ACS Mediaș – Minerul Lupeni

➡️Jiul Petroșani- SCM RÂMNICU VÂLCEA

➡️FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU – Vulturii Fărcășești

Muscelul Aro Câmpulung- Inter Stars Sibiu

➡️Gilortul Târgu Cărbunești – VIITORUL DĂEȘTI

✔️Cei de la Dăești au cerut să joace prima etapă în deplasare.

✔️În etapa a doua este programat primul derby județean, SCM vs Otăsău.

✔️În ultima etapă din sezonul regulat, Vâlcea va juca la Mediaș.

✔️Liga 3 începe pe 30 august.