HANDBAL FEMININ. SCM RÂMNICU VÂLCEA BATE MKS LUBLIN. GLORIA BISTRIȚA ȘI CSM BUCUREȘTI VOR JUCA FINALA SUPERCUPEI

➡️În finala mică a turneului de handbal feminin de la Debrecen,

🤾SCM RÂMNICU VÂLCEA – MKS LUBLIN 29-25

Echipa vâlceană a obținut astfel locul 3 la IT Kermann Cup. A fost ultima partidă de pregătire pentru jucătoarele vâlcene înaintea startului Ligii Florilor. Duminică, 31 august, Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea, orele 17,30, PROARENA.

➡️Tot astăzi, s-au jucat semifinalele Supercupei României la handbal feminin.

🤾CSM BUCUREȘTI – MINAUR BAIA MARE 26-25(14-12)

Marcatoare:

CSM București – Anne Mette Hansen 5, Valeriia Maslova 5, Trine Ostergaard 4, Emma Friis 4, Elizabeth Omoregie 3, Crina Pintea 1, Merel Freriks 1, Kristina Novak 1, Inger Smits 1, Evelina Eriksson 1.

Minaur Baia Mare – Chiara Spugnini Santome 6, Amelia Lundback 5, Fie Woller 5, Jessica Quintino 4, Emilia Galinska 3, Nikoletta Papp 1, Maria Gomes Da Costa 1.

✔️În primul meci oficial fără Cristina Neagu, pentru CSM a marcat o singură jucătoare română, Crina Pintea. Bucureștencele au câștigat în ultimele secunde ale partidei.

✔️De remarcat că nicio jucătoare română nu a marcat pentru băimărence. Timp de 3 minute, pentru Minaur a evoluat și fosta junioară vâlceană Mălina Avădanei.

🤾GLORIA BISTRIȚA- CORONA BRAȘOV 35-25(20-13)

Marcatoare :

Gloria Bistrița – Lorena Ostase 6, Asuka Fujita 5, Jennifer Gutierrez 5, Larissa Nusser 4, Paula Arcos 4, So Delgado 4, Monika Kobylinska 3, Eva Kerekes 2, Ștefania Stoica 1, Yaroslava Burlachenko 1.

Corona Brașov – Alisia Boiciuc 6, Sorina Grozav 5, Katarina Krpez 3, Cornelia van Kreij 3, Diana Mugosa 2, Tamara Haggerty 2, Jelena Zivkovic 1, Elena Voica 1, Alexandra Dumitrașcu 1, Laura Lasm 1.

✔️Cam ilegală viteza lui Carlos Viver, mai ales în prima repriză.

✔️Neașteptat de modestă evoluția brașovencelor, totuși.

✔️În finala Supercupei României la handbal feminin, Gloria Bistrița vs CSM București, duminică, 24 august, orele 17, 30, PROARENA.

➡️Tot astăzi, într-o partidă amicală, 🤾RAPID BUCUREȘTI – SCM CRAIOVA 28-24.