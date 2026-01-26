Premieră medicală la SJU Vâlcea: intervenții cu tehnologie laser, la Secția Urologie!

​Moment important pentru medicina vâlceană: începând de astăzi, la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, pacienții care suferă de afecțiuni urologice sunt tratați cu tehnologie laser!

​✅️ Aparatul a fost deja pus în funcțiune, fiind realizate cu succes primele două intervenții de acest tip, o premieră absolută pentru județul nostru.

➡️ Piesa centrală a noilor dotări din cadrul Secției Urologie este Laserul Holmium 105W, un echipament de ultimă generație folosit pentru a distruge „pietrele la rinichi” și pentru operațiile de prostată, fără tăietură și cu o recuperare mult mai rapidă.

🔸️ Acest laser performant a fost achiziționat printr-un proiect de cca 10 milioane lei, finanțat de Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Vâlcea, prin care am reușit să îmbunătățim infrastructura medicală a spitalului, prin dotarea mai multor secții cu aparatură de ultimă generație.

​🔹️Le oferim astfel medicilor noștri talentați dotările necesare pentru a face performanță, astfel încât pacienții să nu mai fie nevoiți să plece în alte orașe pentru tratament.

Sănătatea vâlcenilor este cea mai importantă și nu ne oprim aici cu investițiile!

Constantin Rădulescu-Presedinte CJ Vâlcea