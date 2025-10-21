COMUNICAT DE PRESA PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUICONSTRUIRE CENTRU CU DOTARI SPORTIVE SI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA STEFANESTI

COMUNA STEFANESTI va incepe implementarea proiectului cu titlul „Construire centru cu dotari sportive si culturale pentru copii in comuna Stefanesti”, COD SMIS: 336864, in baza contractului de finantare nr. PIDS/420/PIDS_P5/OP4/336864, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Incluziune si Demnitate Sociala.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor și crearea de condiții pentru copiii din mediile defavorizate, astfel încât aceștia să poată practica un sport în scop recreativ, să crească participarea grupurilor vulnerabile la evenimente comunitare și să se diminueze problemele de integrare socială și de încredere în forțele proprii ale copiilor din aceste medii. Totodată, proiectul urmărește construcția, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii sportive și culturale pentru înființarea unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale destinate copiilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar din comuna Stefanesti, precum și finanțarea activităților desfășurate în acest centru, printr-o abordare integrată, cu scopul de a îmbunătăți accesul copiilor și tinerilor la servicii de calitate în comunitate.

Proiectul prevede:

Crearea unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale care să asigure condiții adecvate pentru activități educative, recreative și sportive de calitate, facilitând accesul copiilor la servicii esențiale.

Facilitarea participării celor 260 de copii din grupuri vulnerabile la activități sportive, culturale și educaționale, contribuind astfel la integrarea lor socială și reducerea riscului de excluziune.

Sprijinirea dezvoltării personale și sociale prin organizarea de ateliere tematice, de creație și activități sportive, susținând totodată prevenirea abandonului școlar și promovarea egalității de șanse.

Promovarea incluziunii sociale și coeziunii comunitare, prin evenimente și activități menite să întărească legătura dintre copii, familiile lor și comunitate.

Asigurarea accesibilității pentru toți copiii, inclusiv cei cu dizabilități, astfel încât infrastructura și activitățile să răspundă nevoilor diversificate ale grupului țintă.

Valoarea totala eligibila a proiectului, inclusiv TVA eligibil: 8.375.091,58 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din partea fondurilor (FEDR/FSE +/FC/FTJ): 6.241.164,14 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 1.966.425,49 lei

Valoare cofinantare eligibila beneficiar: 167.501,95 lei

Data incepere proiect: 01.09.2025

Data finalizare proiect: 31.05.2029

Locatia de implementare a proiectului: Localitatea Stefanesti, Judetul Valcea