Orașul Horezu este pentru colectarea și transportul separat al deșeurilor

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre

La finele săptămânii trecute, respectiv în 06.03.2026, Primarul orasului Horezu a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a unui act administrativ cu caracter normativ foarte important pentru comunitate.

Este vorba de „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat transferul deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat din județul Valcea”.

Documentația poate fi consultată:

pe pagina de internet a Primariei orasului Horezu(orasul Horezu.ro),secțiunea Proiecte de hotarari.

la sediul Primariei orasului Horezu din strada 1 Decembrie, nr.7, loc Horezu, judetul Valcea.

proiectul de hotărâre se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Primaria orasului Horezu, strada 1 Decembrie,nr.7, orasul Horezu,judetul Valcea

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 20.03.2026.

– ca mesaj în format electronic la adresa:primaria@orasul-horezu.ro;

– prin poștă la adresa: Primaria orasului Horezu, strada 1 Decembrie,nr.7, orasul Horezu,judetul Valcea;

– la sediul instituției, Primaria orasului Horezu, strada 1 Decembrie,nr.7, orasul Horezu, judetul Valcea, între orele 8-1630 de luni până-joi, iar vineri între orele 8-1400.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat transferul deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat din județul Valcea”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, sau la sediul instituției.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, instituția vă stă la dispoziție la următoarele date de contact : telefon 0744597482, persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă: Ogrezeanu Daniela