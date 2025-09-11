În 2026, vom avea încă un „Spital Nou” în Râmnicu Vâlcea!

  • Home
11 septembrie 2025

Astăzi am revenit pe șantierul Spitalului Vechi din Râmnic, clădire de patrimoniu care se modernizează printr-o investiție de cca 20 de milioane euro.

Lucrările sunt într-un stadiu avansat (75%), iar mobilizarea constructorului – pe șantier lucrează cca 110 muncitori – ne dă încredere că, din 2026, Râmnicu Vâlcea va avea încă un Spital Nou, modern și dotat cu mobilier și aparatură performantă.

Clădirea principală a fost consolidată, se lucrează la finisajele exterioare și interioare, la instalații și recompartimentări, astfel încât fiecare spațiu să corespundă standardelor medicale actuale.

Această investiție nu înseamnă doar o clădire modernizată și dotată cu aparatură performantă, ci mai ales condiții mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical.

Pentru noi, înseamnă o promisiune respectată: Spitalul Vechi va deveni un Spital Nou, la standarde europene.

