Târgul ofertelor Educaționale pentru licee. Unde, Când? 👇🏻👇🏻👇🏻

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, în parteneriat cu Shopping City Râmnicu Vâlcea și unitățile de învățământ preuniversitar din județul nostru organizează în data de 8 mai 2026, începând cu ora 10.00, Târgul Ofertelor Educaționale pentru licee adresat elevilor de clasa a VIII-a. Scopul acestuia este prezentarea ofertei educaționale a liceelor din județul Vâlcea pentru anul școlar 2026-2027.

„În cadrul evenimentului, ne dorim să oferim informații cu privire la orientarea și consilierea elevilor pentru alegerea filierei și a profilului educațional, în acord cu interesele lor și oferta educațională actuală. Vor participa elevii claselor a VIII-a de la școlile gimnaziale din județ, însoțiți de profesori și părinții interesați.

Fiecare liceu va dispune de un stand amenajat în parcarea Shopping City, precum și de un spațiu în interior pentru expunerea unui roll-up cu oferta unității de învățământ cât și a pliantelor și broșurilor de prezentare pentru a putea oferi răspunsuri la posibilele întrebări ale elevilor legate de oportunitățile oferite.

Pe parcursul desfășurării evenimentului educațional, elevi ai Liceului de Arte ”Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea și ai Liceului Tehnologic «Petrache Poenaru» din Bălcești, ne vor încânta cu un program artistic”, au precizat reprezentanții ISJ Vâlcea.