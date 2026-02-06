Avarie la rețeaua CET Govora. Căldura și apa caldă oprite la trei licee și Spitalul Județean

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de incalzire, apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 06.02.2026, intre orele 900 ÷ 2000, pentru eliminare avarie conducta retur DN350, pe str.Henri Coanda, zona bloc R7.

Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT42 Nord; PT43 Liceul Energetic; Liceul Tehnologic Forestier; Liceul Sanitar Antim Ivireanu; Scoala Waldorf; Spitalul Judetean Valcea; Pompieri Valcea; Directia Sanatate Publica.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat de intrerupere in aceasta perioada si asiguram ca vom lua toate masurile necesare pentru executarea intr-un timp cat mai scurt a lucrarilor si reluarea furnizarii agentului termic”, au precizat reprezentanții CET Govora.