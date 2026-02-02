Atenție părinți! «Conflictul liceelor», un eveniment la care profesorii, Școala și Inspectoratul nu participă

Printr-un comunicat de presă, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea aduce la cunoștința opiniei publice, părinților și elevilor faptul că nu are nicio implicare, directă sau indirectă, în organizarea sau desfășurarea evenimentului intitulat „Conflictul liceelor”. De asemenea, unitățile de învățământ liceal din municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și cadrele didactice, nu sunt implicate în niciuna dintre etapele acestui eveniment (preselecții, promovare, desfășurare propriu-zisă).

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Vâlcea au precizat că:

• evenimentul este organizat de o asociație sau entitate privată, în afara cadrului educațional;

• elevii participanți nu sunt însoțiți de cadre didactice;

• școlile nu își asumă nicio responsabilitate privind selecția, supravegherea sau siguranța elevilor participanți;

• evenimentul se desfășoară de regulă în cluburi sau restaurante.

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea își exprimă îngrijorarea față de posibilele riscuri privind siguranța elevilor, în lipsa unei supravegheri adecvate, de vulnerabilitatea minorilor în contexte care pot presupune consum de alcool sau alte substanțe, precum și de utilizarea în materialele de promovare a unui limbaj vulgar, incompatibil cu valorile educației și cu protecția minorilor.

„Totodată, atragem atenția asupra faptului că folosirea denumirilor liceelor (de tipul „Liceul X vs Colegiul Y”) poate crea în mod eronat impresia unei implicări instituționale, ceea ce nu corespunde realității. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea recomandă părinților să se informeze atent cu privire la natura, organizatorii și condițiile de desfășurare ale evenimentelor la care participă copiii lor și reafirmă angajamentul său pentru siguranța, educația și protecția elevilor”, se arată în comunicatul transmis.