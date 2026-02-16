Tiger Gym filiala Brezoi – două «medalii de aur», la Sibiu

În 14 februarie, în localitatea Tălmaciu, județul Sibiu, s-a desfășurat Cupa Sibiului la kickboxing. Competiția a fost una disputată, cu participarea mai multor cluburi de kickboxing și Muay Thai din România. Vâlcea nu avea cum să lipsească de la așa o competiție importantă. Clubul Tiger Gym Râmnicu Vâlcea a participat cu doi sportivi de la filiala Brezoi, antrenați de Mircea Căpotă. Ambii au obținut locul I la categoria lor de vârstă și greutate. Este vorba despre Căpotă Vlăduț Ștefan, 15 ani, categoria 60 kg – locul I și Bîrțoiu David Gabriel, 15 ani, categoria 60 kg – locul I.

Felicitări tinerilor sportivi! Și… garda sus, probabil că greu de acum începe.