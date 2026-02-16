CSȘ Municipiul Rm. Vâlcea, tolba plină de medalii la Campionatul Național de Karate Shotokan

Sâmbăta, 14 februarie, la Rm. Vâlcea, s-a desfășurat Campionatul National de Karate Shotokan, competiție organizată de Federația Română de Karate, la care au participat si sportivii secției de karate a Clubului Sportiv Școlar Municipiul Rm. Vâlcea, aflați sub îndrumarea profesor Mihai Ionita. După o zi de concurs au venit și rezultatele, unele care au arătat că munca seriozitatea și sacrificiul lor și al antrenorilor nu au fost în zadar. Cu cinci medalii de aur, una de argint și șapte de bronz, Vâlcea a ocupat un loc fruntaș între participantele la Campionat:

Iată și ocupanții podiumului: Locul I a fost ocupat de:

– COMAN ABEL ȘTEFAN – kumite wkf individual masculin U21, – 84 kg;

– DIAMESCU ALESSIO ȘTEFAN – kumite wkf individual masculin, juniori, -55 kg;

– GRIGORIU ARINA IOANA -kata individual cadeți feminin;

– GÎNȚU ADELINA MARIA – kumite wkf individual feminin U14, +52 kg;

– GÎNȚU ADELINA MARIA – kumite shobu ippon feminin, +52 kg.

– RIZEA ANA IUSTINA – kumite wkf individual feminin cadeți, – 47 kg.



Locul al III -lea

– GHEORGHE ELENA DIANA- kata individual feminin, juniori;

– DIN ANDREI CIPRIAN- kumite individual wkf masculin, juniori, – 68 kg;

– DUMITRESCU IUSTIN NICOLAE – kumite wkf individual, masculin, – 76 kg;

– MUREȘAN PATRICIA ADRIANA – kumite wkf individual, feminin, – 54 kg;

– MUREȘAN PATRICIA ADRIANA – kumite shobu ippon, individual, feminin, – 54 kg.

– RADU SARA ELENA – kumite wkf individual, feminin, U14, +52 kg.

– GÎNȚU ADELINA MARIA- kumite individual, feminin, shobu nihon, U14, +52 kg.

Felicitări sportivilor și antrenorilor și la mai mare. OSS!