Poliția recomandă: adaptați viteza de deplasare!

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea atrage atenția participanților la trafic asupra riscurilor majore generate de nerespectarea regimului legal de viteză, una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere grave.

În anul 2025, la nivel național, au fost înregistrate 2.982 de accidente rutiere produse pe fondul vitezei excesive, evenimente soldate cu 4.601 victime. Totodată, 100 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani și-au pierdut viața pe drumurile publice din România, ca urmare a nerespectării limitelor legale de viteză.

La nivelul județului Vâlcea, în anul 2025, comparativ cu anul 2024, pe fondul nerespectării regimului legal de viteză, numărul accidentelor rutiere cu victime a crescut de la 65 la 69, însă numărul persoanelor decedate a scăzut de la 11 la 6, numărul persoanelor rănite grav a scăzut de la 15 la 9, iar numărul persoanelor rănite ușor a scăzut de la 107 la 97.

În acest context, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, în cooperare cu polițiștii din județele tranzitate de acest tronson de drum, desfășoară acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere. În cadrul activităților, sunt utilizate toate aparatele radar din dotare, în vederea depistării și sancționării conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză.

Scopul acestor acțiuni îl reprezintă creșterea siguranței rutiere, prevenirea producerii unor evenimente grave și protejarea vieții tuturor participanților la trafic.

Polițiștii vâlceni recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să adapteze viteza la condițiile de drum, trafic și vreme și să manifeste prudență și responsabilitate la volan.

Viața are prioritate!

Respectați regulile de circulație și regimul legal de viteză, adaptând deplasarea la condițiile meteo-rutiere!