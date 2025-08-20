S-AU TRAS SERIILE LIGII 3 LA FOTBAL! VÂLCEA VS GORJ, CÂTE TREI ECHIPE FIECARE
S-a aflat, în sfârșit, componența seriilor Ligii 3 la fotbal. Cele trei echipe vâlcene au fost repartizate în seria 6, alături de cele din județele Argeș, Sibiu, Gorj, Hunedoara. Mai jos echipele din seria 6, pe județe:
SCM Râmnicu Vâlcea
Viitorul Dăești
FC Păușești-Otăsău
Inters Stars Sibiu
ACS Mediaș
Muscelul Aro Câmpulung
Unirea Bascov
Jiul Petroșani
Minerul Lupeni
CSM Târgu Jiu
Gilortul Târgu Cărbunești
Vulturii Fărcășești
Seria 6 se va împerechea cu seria 5, din care fac parte:
LPS HD Clinceni
Progresul Spartac
ACS Adunaţii Copăceni
Dunărea Giurgiu
CSM Alexandria
Cetatea Turnu Măgurele
CSL Nanov
Universitatea Craiova 2
Petrolul Potcoava
ACS Oltul Curtișoara
ACSO Filiași
FCU Craiova
La sediul FRF va avea loc, joi, 22 august, stabilirea programului în cele 8 serii.
Liga 3 va starta pe 30 august.