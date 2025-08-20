S-AU TRAS SERIILE LIGII 3 LA FOTBAL! VÂLCEA VS GORJ, CÂTE TREI ECHIPE FIECARE

S-a aflat, în sfârșit, componența seriilor Ligii 3 la fotbal. Cele trei echipe vâlcene au fost repartizate în seria 6, alături de cele din județele Argeș, Sibiu, Gorj, Hunedoara. Mai jos echipele din seria 6, pe județe:

SCM Râmnicu Vâlcea

Viitorul Dăești

FC Păușești-Otăsău

Inters Stars Sibiu

ACS Mediaș

Muscelul Aro Câmpulung

Unirea Bascov

Jiul Petroșani

Minerul Lupeni

CSM Târgu Jiu

Gilortul Târgu Cărbunești

Vulturii Fărcășești

Seria 6 se va împerechea cu seria 5, din care fac parte:

LPS HD Clinceni

Progresul Spartac

ACS Adunaţii Copăceni

Dunărea Giurgiu

CSM Alexandria

Cetatea Turnu Măgurele

CSL Nanov

Universitatea Craiova 2

Petrolul Potcoava

ACS Oltul Curtișoara

ACSO Filiași

FCU Craiova

La sediul FRF va avea loc, joi, 22 august, stabilirea programului în cele 8 serii.

Liga 3 va starta pe 30 august.