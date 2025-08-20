Accident rutier, în localitatea Ionești



Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și de prim ajutor, la un accident rutier, în localitatea Ionești.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani și Punctului de Lucru Ionești, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială SMURD, precum și 2 ambulanțe SAJ. În accidentul rutier au fost implicate două autotrenuri încărcate cu piatră, două autoturisme și 6 persoane. Au fost evaluate medical 2 persoane, ulterior acestea refuzând transportul la spital. Nu au fost persoane încarcerate. Pompierii militari au asigurat și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

Maior Albinaru Sorin

Purtător de cuvânt ISU Vâlcea