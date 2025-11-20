Runcu rămâne din nou fără medic de familie!

După o perioadă în care asigurații din comuna Runcu au beneficiat de serviciile unui cabinet medical de familie, iată că, în prag de iarnă, când poate ar fi avut nevoie mai mult de un consult sau de o trimitere medicală, rămân din nou fără medic de familie. În acest context, Casa de Asigurări Vâlcea vine în sprijinul persoanelor înscrise pe lista de capitație a medicului din Runcu, facilitându-le accesul la fișele medicale. Acestea pot fi ridicate de la sediul CAS Vâlcea, zilnic…luni-joi între orele 8.30 – 17.00 și vineri, între 8.30 – 14.30.