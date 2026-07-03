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  • Testul pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de conducere se mută de la Poliție la Serviciul de Permise

Testul pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de conducere se mută de la Poliție la Serviciul de Permise

Scris deCurierul de Valcea, 3 iulie 2026