APAVIL SA – anunț privind scoaterea la concurs a unui post de lăcătuș mecanic în cadrul Serviciului Branșări Frauduloase, Detectări Pierderi și Montare Apometre

Concursul constă în susținerea probei practice și interviului de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de lăcătuș mecanic și se va desfășura în data de 22.07.2026, ora 1000, în cadrul Serviciului Branșări Frauduloase, Detectări Pierderi și Montare Apometre din str. Regina Maria, PT 18.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15.07.2026, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.