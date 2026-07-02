Alin-Costinel Voiculeț: „Îmi doresc ca fiecare vâlcean să simtă că are în CAS Vâlcea un partener, nu doar o instituție”

Alin-Costinel Voiculeț este proaspăt reconfirmat în funcția de director general al CAS Vâlcea, după un concurs «la sânge» în urma căruia doar 23 de județe (aproximativ jumătate) au avut persoane care au promovat. I-am solicitat câteva opinii legate de viziune, obiective și mai ales de cum vede el relația între instituție și asigurat. Iată ce a ieșit…

Reporter: Domnule Voiculeț, ați promovat concursul organizat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru ocuparea funcției de director general al CAS Vâlcea. Ce reprezintă acest moment pentru dumneavoastră?

Alin Voiculeț: În primul rând, reprezintă o responsabilitate. Am privit acest concurs ca pe o confirmare a experienței profesionale de 26 de ani în această instituție atât de importantă. Funcția de director general nu înseamnă doar administrarea unei instituții, ci responsabilitatea de a gestiona corect resursele publice și de a contribui la funcționarea unui sistem de sănătate de care depind sute de mii de oameni.

Rezultatul concursului mă motivează și mă obligă, în același timp, să transform obiectivele asumate în rezultate concrete. Mesajul transmis de conducerea CNAS, acela că sistemul are nevoie de manageri competenți, corecți, cu viziune și empatie, îl consider și propriul meu angajament pentru mandatul pe care îl încep.

Reporter: Care este viziunea dumneavoastră pentru CAS Vâlcea în următorii ani?

Alin Voiculeț: Îmi doresc o instituție modernă, eficientă și apropiată de oameni. Cred că succesul unei case de asigurări nu se măsoară doar prin indicatori administrativi, ci și prin încrederea pe care o inspiră asiguraților și partenerilor săi.

În planul de management mi-am propus ca pacientul să fie în centrul tuturor deciziilor. Asta înseamnă acces mai facil la servicii medicale, informare corectă și permanentă, o colaborare deschisă cu furnizorii și utilizarea eficientă a fondurilor publice, astfel încât fiecare leu din bugetul sănătății să producă beneficii reale pentru cetățeni.

Reporter: Care sunt obiectivele pe care le considerați prioritare?

Alin Voiculeț: Sunt câteva direcții esențiale.

În primul rând, creșterea gradului de satisfacție al asiguraților. Oamenii trebuie să găsească răspunsuri rapide, informații clare și respect atunci când intră în contact cu instituția.

În al doilea rând, consolidarea relației cu furnizorii de servicii medicale. Ne dorim un parteneriat bazat pe dialog, predictibilitate și respectarea regulilor, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale de calitate.

Un alt obiectiv important este digitalizarea. Noile sisteme informatice și dezvoltarea serviciilor electronice trebuie să reducă birocrația, să simplifice procedurile și să facă instituția mai accesibilă atât pentru asigurați, cât și pentru furnizori.

Nu în ultimul rând, îmi propun să dezvolt o cultură organizațională bazată pe profesionalism, responsabilitate și lucru în echipă. Performanța unei instituții este rezultatul muncii întregului colectiv.

Reporter: Vorbiți des despre comunicare. De ce considerați că este atât de importantă?

Alin Voiculeț: Pentru că multe dintre nemulțumirile oamenilor apar din lipsa informației. Cred că o instituție publică trebuie să comunice simplu, deschis și constant.

Vom continua să dezvoltăm canalele de comunicare cu asigurații, să actualizăm permanent informațiile publice și să folosim inclusiv mediul online pentru a explica drepturile, obligațiile și modificările legislative care îi privesc. O administrație modernă trebuie să fie prezentă acolo unde sunt cetățenii.

(Notă redacțională…Am observat de fiecare dată, când pe social media sunt plângeri la adresa CAS Vâlcea, sau de vreunul dintre furnizorii de servicii aflați în contract cu instituția de asigurări de sănătate, Voiculeț intră în dialog cu respectivele persoane, cere detalii, oferă soluții, pe cât se poate, și transmite numărul de telefon, personal, ca sa comunice direct pe problemă. Mi s-a părut o dovadă că-i pasă…Dar să nu periem prea mult…Să ne întoarcem…)

Reporter: Cum vedeți relația dintre management și echipa CAS Vâlcea?

Alin Voiculeț: Cred foarte mult în puterea echipei. Niciun manager nu poate obține rezultate singur.

Îmi doresc un climat bazat pe respect reciproc, dialog și responsabilitate. Fiecare coleg trebuie să cunoască obiectivele instituției, să înțeleagă rolul pe care îl are și să simtă că munca lui este apreciată. Voi susține dezvoltarea profesională a angajaților și voi încuraja implicarea lor în găsirea celor mai bune soluții pentru activitatea instituției.

Reporter: Ce mesaj transmiteți furnizorilor de servicii medicale?

Alin Voiculeț: Îi asigur că vom continua să avem o relație bazată pe transparență și colaborare. Respectarea cadrului legal este esențială, însă la fel de important este dialogul permanent și identificarea soluțiilor care să răspundă nevoilor reale ale comunității.

Obiectivul nostru comun este ca fiecare asigurat să beneficieze de servicii medicale accesibile și de calitate.

Reporter: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj asiguraților din județul Vâlcea, care ar fi acesta?

Alin Voiculeț: Le transmit că ușa CAS Vâlcea va rămâne deschisă. Îmi doresc ca oamenii să simtă că instituția lucrează pentru ei.

Vom pune accent pe profesionalism, transparență și respect față de cetățean, dar și pe utilizarea responsabilă a fondurilor publice. Sunt convins că prin dialog, implicare și o echipă unită putem construi o Casă de Asigurări de Sănătate mai eficientă, mai aproape de oameni și mai bine pregătită pentru provocările viitorului.

La final, cred că adevărata măsură a unui mandat nu este dată de declarații, ci de încrederea pe care vom reuși să o construim și de rezultatele pe care cetățenii le vor simți în relația lor cu CAS Vâlcea.

Vă mulțumesc!