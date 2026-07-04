Diana Supermarket își extinde prezența în Târgu Jiu

Râmnicu Vâlcea, 3 iulie 2026 – Diana Supermarket continuă dezvoltarea rețelei și inaugurează astăzi un nou magazin în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj. Situată pe Calea București nr. 60, noua unitate este cea de-a treia din oraș și face parte din strategia companiei de a fi tot mai aproape de comunitățile în care activează.

Noul magazin are o suprafață de aproximativ 200 mp și pune la dispoziția clienților o gamă variată de produse pentru cumpărăturile zilnice: carne și preparate din carne DIANA, pește și preparate din pește Pescăria Magic, produse proaspete, lactate, panificație, băuturi, produse alimentare și nealimentare, atent selecționate pentru a răspunde nevoilor consumatorilor. Totodată, clienții beneficiază de 8 locuri de parcare și de serviciul PayPoint, pentru plata utilităților și a altor servicii.

Odată cu deschiderea noului magazin, clienții pot beneficia și de avantajele aplicației Diana Bonus, programul de loialitate al rețelei. Prin intermediul aplicației, utilizatorii au acces la cupoane, reduceri exclusive, precum și la campanii dedicate.

„Fiecare magazin nou pe care îl deschidem este o oportunitate de a le oferi clienților mai mult decât o gamă variată de produse. Prin aplicația Diana Bonus, completăm oferta din magazine cu avantaje suplimentare, oferte și beneficii dedicate, astfel încât fiecare client să se bucure de mai mult la fiecare sesiune de cumpărături.”, a declarat Mihăiță Stoian, Director Executiv Adjunct Diana Supermarket.

Despre Diana Supermarket

Diana Supermarket (anterior cunoscută drept Magazine DIANA) este o rețea românească de retail alimentar, fondată în 1991 la Râmnicu Vâlcea. Cu peste 35 de ani de tradiție, compania este orientată către produse accesibile și relevante pentru consumul zilnic și își menține angajamentul de a oferi o experiență de cumpărare simplă, eficientă și apropiată de comunitate.