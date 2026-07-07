Peste 70 la sută promovabilitate la BAC, în județul Vâlcea

• 148 de note de 10 – 7 la la Limba Română, 78 la proba obligatorie a profilului, 63 la proba la alegere • rezultatele prezentate sunt înaintea contestațiilor

Ministerul Educației și Cercetării a publicat, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele Examenului Național de Bacalaureat în sesiunea iulie 2026.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

În județul Vâlcea, rata cumulată de promovare (înainte de contestații), pentru promoția curentă este de 74,54%. Au promovat 1502 de candidați, dintr-un total de 2015 candidați prezenți.

Pe disciplinele de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

7 candidaţi au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

78 de candidaţi au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;

63 de candidaţi au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor se poate face astăzi, în intervalul orar 14:00 – 18:00 sau în zilele de 8 și 9 iulie, în intervalul orar 9.00-17.00, la centrul de examen.

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 13 iulie 2026, după soluţionarea contestaţiilor.

Evaluarea lucrărilor s-a realizat digitalizat prin intermediul platformei dedicate evaluării şi gestionate de Ministerul Educaţiei și Cercetării.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.