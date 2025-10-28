REZULTATELE ECHIPELOR DE FOTBAL JUNIORI SCM RÂMNICU VÂLCEA. U16 ȘI U19, PE PRIMUL LOC ÎN SERIILE CAMPIONATELOR NAȚIONALE

Sfârșit de săptămână plin, ca de obicei, pentru echipele de fotbal juniori ale clubului SCM Râmnicu Vâlcea. Acestea au obținut următoarele rezultate:

➡Juniori U13. Liga Elitelor, seria 9, etapa 12. SCM Râmnicu Vâlcea – Unirea Bascov. Se joacă fără rezultat, cele mai importante aici sunt deprinderile micilor fotbaliști.⚽

➡Juniori U14. Liga Elitelor, seria 9, etapa 12. SCM Râmnicu Vâlcea – Unirea Bascov. La fel ca mai sus. ⚽

➡Juniori U15. Seria 6, etapa 10. SCM Râmnicu Vâlcea – Unirea Bascov 0-1. Locul 5 în clasamentul seriei 6 a Campionatului Național.👍

➡Juniori U16. Seria 6, etapa 10. SCM Râmnicu Vâlcea – Unirea Bascov 1-1. Vâlcenii conduc seria, cu 22 puncte.💪

➡Juniori U17. Seria 6, etapa 10. CSS Târgoviște – SCM Râmnicu Vâlcea 1-3. Formația U17 ocupă locul al treilea în clasamentul Campionatului Național, cu 22 puncte.👍

➡Juniori U19. Seria 6, etapa 10. CSS Târgoviște – SCM Râmnicu Vâlcea 1-5. În clasament, SCM Râmnicu Vâlcea are maximum de puncte, 30, conducând cu opt puncte diferență.💪