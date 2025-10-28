IN MEMORIAM

Scriitorului lingvist Miah Vinereanu

„Cartea a fost o a doua mamă a sa”

A încetat să mai bată inima unui prieten drag – scriitorul MIHAI VINEREANU – reputat lingvist specializat în etimologia limbii române.

După absolvirea facultății de Filologie din Iași, s-a stabilit, în 1985, în Statele Unite ale Americii, devenind profesor la City University of New York.

A revenit, apoi, în România, stabilindu-și domiciliul în Vâlcea, la Horezu.

Este autorul unor importante lucrări literare, însă monumentala sa operă rămâne „Dicționarul Etimologic al Limbii Române”, pe baza cercetărilor de indio-europenistică, lucrare care conține peste 5000 de cuvinte, dintre care circa 1000 sunt analizate prima dată de reputatul profesor al cărui nume rămâne înscris pentru totdeauna în patrimoniul lingvisticii mondiale.

Am pierdut un mare om al culturii românești, am pierdut un mare și drag prieten!

Dumnezeu să-l aibă în grija Sa!

Adio, drag prieten!

Ioan Barbu