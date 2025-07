PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU BATE CU 2-0 PE VIITORUL DĂEȘTI ÎN CUPA ROMÂNIEI

Email the Author

Arbitraj rezonabil, cu o fază controversată în minutul 20, la care Viitorul a reclamat penalty, după o pătrundere a lui Dinu. La centru Mădălin-Alexandru Dumitru (Craiova), ajutat de Romeo Popa și Laurențiu Anghel (ambii Pitești) plus al patrulea oficial, Denis Mihail Boldu (Râmnicu Vâlcea).

Marius Vlădoi : „Meci deschis, cred că rezultatul trebuia să fie mai strâns. La ce ocazii am avut, meritam și noi un gol”.

Cătălin Avan : „Cred că victoria este meritată. Reprize împărțite, noi am jucat mult mai bine în a doua. Felicitări băieților!”

La reluare, după câteva minute calme, Vlădoi-junior a scos o minge „perversă” spre colțul lung a lui Zamura, apoi Dinu a mai dat-o o dată în transversală, în minutul 67. S-a jucat în continuare pe contre, cu șanse bune la ambele porți și cu doi portari inspirați. După ce a ratat singur in mijlocul careului, Luca Predescu a majorat scorul, cu un șut lângă bară, de la 20 m. Era minutul 84 și meciul gata, chiar dacă Viitorul a mai insistat, dar oportunitățile au fost tot ale gazdelor, cu o prestație mult mai corectă în repriza secundă.

