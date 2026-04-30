Persoanele cu dizabilități, în atenția AJOFM Vâlcea

• Instituțiile sau firmele care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a încadra persoane cu dizabilități într-un procent de minimum 4% din numărul total de salariați

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea informează că, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ național, sunt implementate o serie de măsuri active destinate stimulării ocupării persoanelor cu dizabilități, în vederea creșterii gradului de incluziune profesională a acestora.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, persoanele cu dizabilități înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea beneficiază, în mod gratuit, de servicii specializate, respectiv:

informare și consiliere profesională;

medierea muncii;

servicii de formare profesională adaptate;

evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.

În același timp, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, angajatorii care încadrează în muncă persoane cu dizabilități pot beneficia de facilități financiare, inclusiv subvenții acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare, pentru o perioadă determinată, cu respectarea condițiilor de menținere a raporturilor de muncă.

Totodată, în conformitate cu art. 78 din actul normativ menționat, autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a încadra persoane cu dizabilități într-un procent de minimum 4% din numărul total de salariați sau, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, de a plăti o contribuție lunară la bugetul de stat.

În vederea facilitării accesului efectiv la locul de muncă, legislația prevede obligația angajatorilor de a asigura adaptarea rezonabilă a locului de muncă, inclusiv prin modificări ale programului de lucru, echipamentelor sau mediului de lucru, în funcție de nevoile individuale ale persoanei cu dizabilități.

De asemenea, prin intermediul programelor de ocupare derulate anual, AJOFM Vâlcea promovează măsuri dedicate, inclusiv organizarea burselor locurilor de muncă pentru grupuri vulnerabile, dezvoltarea parteneriatelor cu angajatorii și colaborarea cu organizațiile neguvernamentale active în domeniu.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea reafirmă angajamentul instituțional privind aplicarea principiilor egalității de șanse și tratament, precum și necesitatea consolidării unui cadru funcțional care să permită valorificarea potențialului profesional al persoanelor cu dizabilități.