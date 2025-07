ASTĂZI, ÎN CUPA ROMÂNIEI. FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU CONTRA VIITORUL DĂEȘTI

Nu cred că greșim prea mult dacă spunem că sezonul județean de fotbal se deschide astăzi. Chiar dacă în faza națională a Cupei României. FC Păușești-Otăsău întâlnește, în primul tur din faza națională a Cupei României, Viitorul Dăești. Nou promovata în Liga 3 contra unei formații cu ani buni în această divizie. Desigur, perioada se prezintă încă de căutari pentru ambele formații, în ceea ce privește loturile, dar meciul se anunță interesant.

CĂTĂLIN AVAN: „BATEM CU 3-1”

Pentru că antrenorul Sorin Bucuroaia se află într-un concediu antamat încă din iarnă, am cerut părerea primarului Cătălin Avan despre partidă. Veșnicul optimist spune că ” Cred că vom câștiga cu 3-1. Chiar dacă Viitorul este mai experimentată, sunt și ei, acum, cu destule schimbări la echipă. Eu zic că, în acest moment, arătăm mai multă omogenitate decât ei. Să vedem. Lotul nostru este aproape format și cred că mișcările au fost cele corecte. Nu vor juca astăzi Lăzărescu, Dică Popa și Fistogeanu. Glumind puțin, noi nici nu am încheiat sezonul trecut, pentru că am avut doar opt zile de pauză. Dar sunt încrezător. Cum la fel gândesc și pentru Liga 3, unde ne dorim să fim pe la mijlocul clasamentului. Lumea este alături de noi, sunt mai multe firme care vor să ajute, ceea ce este de bine”.

MARIUS VLĀDOI: „DA, OTĂSĂUL ESTE FAVORITĂ”

Mai precaut este Marius Vlādoi, directorul sportiv al celor din Dăești. „Bine, noi am început pregătirile de doua săptămâni, lucrăm la omogenitate, asta e clar. Nu am definitivat încă lotul, sunt câțiva jucători pe care îi vom legitimă pe parcurs. Așa că, da, Otăsăul este favorită, pentru că au stat mereu<<în priză>> în această perioadă. Pîrvulescu nu va juca astăzi, posibil să evolueze Bebe Vasile, care trage tare să revină la o formă fizică competitivă. Pentru sezonul de ligă, hmmmm. Va fi mai complicat, vremurile sunt grele, trebuie să ne adaptăm. Obiectivul nostru va fi menținerea în Liga 3, poate cu un loc spre mijlocul clasamentului. Pentru meciul de astăzi, îmi doresc să nu existe accidentări și ambele formații să joace într-o manieră care să placă spectatorilor”.

Partida FC Păușești-Otăsău vs Viitorul Dăești se joacă la Pietrari și începe la 17,30.