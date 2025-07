Fake news „șireat” cu vulpea

Email the Author

În vederea întreținerii unei stări de sănătate adecvată vârstei, medicul veterinar al Grădinii Zoologice i-a administrat exemplarului canin Ivermectină cu repetare la o săptămână (în doza de 1 comprimat/10 kg), complex de vitamine Biomultivita și a fost tratat cu spray deparazitant. Întrucât, din cauza vârstei înaintate, vulpea are și dantura slăbită, ea este hrănită exclusiv cu carne tocată și ou crud.

Vulpea care apare în imagini a fost achiziționată de către Grădina Zoologică Râmnicu Vâlcea în 15 februarie 2020, de la o firmă de profil din Suceava, din documentele de identitate rezultând că la acel moment animalul avea vârsta de 4 ani; astfel că, în prezent vulpea respectivă are peste 8 ani. Durata de viață a unei vulpi în sălbăticie este de 2 până la 5 ani, iar în captivitate de 7 până la 10 ani. Ca urmare, vulpea filmată este acum în etapa de îmbătrânire accentuată, de unde și aspectul și comportamentul firești pentru această vârstă. Aspectul degradat este cauzat și de imposibilitatea (dată de vârstă) de a mai face un ciclul complet de năpârlire.

Ca urmare a unui clip video, apărut și distribuit masiv pe rețelele sociale și preluat și de unele mijloace media naționale, ce are ca subiect o vulpe de la Grădina Zoologică Râmnicu Vâlcea despre care se susține că ar fi într-o stare precară de sănătate și ținută în condiții improprii, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în a cărei subordine funcționează Direcția Administrării Domeniului Public ce gestionează Grădina Zoologică, face următoarele precizări:

