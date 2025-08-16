ONORANT LOC 7 PENTRU ȘTEFANIA UȚĂ LA ETAPA DIAMOND LEAGUE SILESIA

Participantă pentru prima oară la o etapă a întrecerii atletice Diamond League Silesia, atleta vâlceană Ștefania Uță s-a clasat pe un onorabil loc 7 în proba de 400 metri garduri.

Ca și la Tampere, săptămâna trecută, Ștefi a venit tare la final, devansând două alergătoare și încheind cursa cu timpul de 56,35.

Olandeza Femke Bol,care pare că aleargă în liga ei, a câștigat detașat, 51,91, un scor excelent.

În vârstă de 17 ani, Ștefania Uță, antrenată de Alina Enescu, încheie o săptămână formidabilă, în care a obținut titlul european cu record personal(55,55 secunde) și a concurat foarte bine într-o etapă de Diamond League.

Felicitări încă o dată, Ștefi și Alina !