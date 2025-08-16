MODEST! SCM RÂMNICU VÂLCEA ÎNVINGE ȘTIINȚA BUCUREȘTI, 31-30, ÎN ULTIMA PARTIDĂ DE LA CUPA CRAIOVEI

În cea de-a treia partidă de la Cupa Craiovei, jucată sâmbătă, echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a învins cu 31-30(15-16) divizionara secundă Știința București.

Nu am fi prea departe de adevăr dacă spunem că portarul Beatrice Tunariu a salvat rezultatul, care chiar a contat, dacă luăm în considerare ultimul time-out cerut de Florentin Pera. Bea a avut trei intervenții în ultimele minute ale partidei.

Altfel, prea multe greșeli, prea multe nereușite din poziția 1 la 1 pentru jucătoarele vâlcene (Tuva ratează exasperant). Chiar și pentru un meci de pregătire, chiar și în fața unei foarte bune echipe de Divizia A. Tinerele extreme Anamaria Stroie și Sara Trușcă au jucat împreună în prima repriză, marcând fiecare, Andreea Bucur a fost din nou folosită, pe final a intrat și Anamaria Grigore. Este bine că tinerele jucătoare vâlcene au prins minute, poate ar fi trebuit să primească mai multe, măcar astăzi.

Ca și ieri, au lipsit Rebeca Necula, Mia Zschocke și Daphne Gautschi.

Joi, SCM Râmnicu Vâlcea a pierdut în fața Slatinei, 27-39, iar vineri a fost învinsă de Craiova, scor 25-27.

SCM Râmnicu Vâlcea va continua cu partide de pregătire în Ungaria, după următorul program:

20 august -> vs Mosonmagyaróvári

22 august -> vs Ferencvaros, la Debrecen

23 august -> vs MKS Lublin, la Debrecen

Foto – captura TVR Craiova