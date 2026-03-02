ECHIPA DE ȘTAFETĂ 4×400 METRI PLAT DE LA CLUBUL CS VÂLCEA 1924, CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

CS Vâlcea 1924 a câștigat proba de ștafetă 4×400 metri plat din cadrul Campionatelor Naționale de seniori și Under 23, desfășurate sâmbătă și duminică la București, în sala Ioan Söter. În formula Bianca Tiță, Sara Ciobanu, Ștefania Uță și Ștefania Balint, echipa vâlceană s-a impus net în așa-numita probă de 4×2 tururi, cu timpul de 3:44.52 minute, devenind campioană atât la seniori, cât și la Under23.

De asemenea, Dana Maria Govoreanu, la 60 metri garduri-seniori, iar Beniamin Ghiță la 800 metri-Under 23, au câștigat medaliile de bronz, ambii atleți legitimați la CS Vâlcea 1924.

Tot în finala probei de 60 metri garduri fete-seniori, Alexia Maria Chiriță de la CS Chimia Râmnicu Vâlcea/CN Mircea cel Bătrân a ocupat locul 6. Tot Alexia Maria Chiriță a ocupat locul 5 la săritura în înălțime-seniori.

Atleta Ștefania Balint, cu dublă legitimare la CS Vâlcea 1924 și Luca Brașov, a câștigat proba de 400 metri-seniori.

Foto – CS Vâlcea 1924 pagina Fb