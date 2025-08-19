PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR PRIVIND INFRACȚIUNI LA REGIMUL FISCAL

La data de 19 august 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, emise într-o cauză penală aflată în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu.

Activitățile procedurale au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de Codul fiscal.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză sau interzise la deținere, respectiv: 27.860 de țigarete provenind din contrabandă (mărcile Marble, Dunhill, Ashima, Rothmans și DS), sume de bani, 60 de baterii de artificii tip F2 și 233 de petarde tip FS3.

Totodată, a fost pus în executare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect. Față de acesta, organele de cercetare penală au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, sub coordonarea procurorului de caz.

Biroul de presă al IPJ Vâlcea