DIN NOU EXCEPȚIONAL!<br>ȘTEFANIA UȚĂ ALEARGĂ LA DIAMOND LEAGUE!

Lucrurile senzaționale continuă pentru Ștefania Uță. După ce a devenit campioană europeană U20 la 400 metri garduri, săptămâna trecută, la Tampere, Ștefi a fost invitată să participe la etapa atletică Diamond League Silesia, care se desfășoară sâmbătă, 16 august, la Chorzow. O invitație neașteptată, dar care arată valoarea atletei de nici 18 ani din Vâlcea și recunoașterea internațională pe care deja o primește.

Povestește Alina Enescu, antrenoarea lui Ștefi: „Eram la stadion, la antrenament, la noi, la Râmnic. Și sună managerul, mister Aivar Karotamm. L-am rugat să repete, am crezut că nu aud bine. Și la fel a zis: <<Ștefi a fost invitată la etapa de Diamond League. Plecați acum la Varșovia, v-am trimis biletele de avion>>. Și noi care sâmbătă aveam în plan să alergăm 200 metri…..Ce să mai zici? Fugi, Uță, fă-ți bagajele că mergem la Diamond League! E o onoare, desigur. Suntem încă aiurite de repeziciunea cu care s-au derulat toate. E cevaaaaaa ! Nici nu mă interesează cu cine aleargă. Știu că e Bol, poloneza de pe culoarul de lângă Ștefi, o canadiancă. În fine, tipele sunt pe la 52-54 secunde. Nu avem presiune, nu avem așteptări, e un bonus pentru tot acest an. Dar un bonus minunat!”.

Ce este Diamond League? Reprezintă o serie de 15 etape atletice de o zi, la care participarea se face pe bază de invitație. Înseamnă „Crème de la crème” a atletismului mondial, acolo unde participă doar cei mai buni dintre cei mai buni atleți ai lumii. În 2025, Diamond League plătește premii record de 9,24 milioane de dolari americani. Premiile totale acordate per întâlnire sunt de 500.000 dolari la fiecare dintre cele 14 întâlniri regulate și de 2,24 milioane dolari la finala Wanda Diamond League. Numele adăugat „Wanda” vine de la conglomeratul chinez care sponsorizează competiția. Ca să înțelegem și mai bine ce înseamnă o etapă de Diamond League, să spunem nume fabuloase participante la etapa din Silesia: americanul Noah Lyles, campionul olimpic la 100 m, americanca Sha’Carri Richardson, campioană mondială la 100 m, dar și fantasticul suedez Armand Duplantis, cel care în urmă cu trei zile a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjină, 6,29 m.

Sâmbătă (astăzi-n.a), în proba de 400 metri garduri, Ștefania Uță va alerga în compania celebrei olandeze Femke Bol, cea care deține recordul competiției, 51,30 secunde, stabilit anul trecut, în etapa de la Londra (conform Wikipedia).

Cursa Ștefaniei începe la ora 1808, ora României. În foto, vedeți cele nouă alergătoare de sâmbătă din proba de 400 metri garduri și timpii acestora. SB=cel mai bun timp al sezonului, PB=cel mai bun timp personal.

Întâlnirea va fi transmisă în direct pe pagina de YouTube a Wanda Diamond League. De încercat cu linkul următor.