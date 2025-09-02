Motociclist, băut și cu viteză, pieton pentru 180 de zile

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au depistat în trafic, în cursul zilei de 31 august, un motociclist care circula cu viteza de 101 km/h pe un sector de drum unde limita legală era de 50 km/h. În urma opririi și testării cu aparatul etilotest, a reieșit că șoferul avea o alcoolemie de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru abaterile constatate și depășirea cu peste 50 km/h a limitei legale de viteză și conducerea sub influența alcoolului, polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale, iar permisul de conducere al motociclistului a fost suspendat pentru o perioadă totală de 180 de zile.

Polițiștii reamintesc că atât viteza excesivă, cât și consumul de alcool la volan reprezintă factori majori de risc în producerea accidentelor rutiere. Acțiunile pentru prevenirea acestor comportamente continuă în toată zona județului Vâlcea.