512 autoturisme oprite, 425 de șoferi amendați de polițiștii rutieri

În perioada 29–31 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea, împreună cu polițiștii din cadrul polițiilor municipale, orășenești și ai secțiilor de poliție rurală, au desfășurat ample acțiuni pentru creșterea gradului de disciplină rutieră pe raza județului Vâlcea.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au obținut rezultate semnificative:

Au fost controlate 512 autoturisme;

S-au efectuat 325 de testări alcoolscop și 4 testări pentru droguri;

Au fost aplicate 486 de sancțiuni contravenționale, dintre care:

425 pentru nerespectarea regulilor de circulație,

74 pentru abateri privind transportul de mărfuri sau persoane,

158 pentru depășirea regimului legal de viteză,

10 pentru depășiri neregulamentare,

39 de sancțiuni aplicate bicicliștilor,

Alte 211 abateri constatate.

Totodată, au fost reținute 40 de permise de conducere, după cum urmează:

17 pentru viteză excesivă,

10 pentru depășire neregulamentară,

5 pentru conducere sub influența alcoolului,

8 pentru alte abateri.

De asemenea, au fost reținute 14 certificate de înmatriculare, iar polițiștii au constatat 6 infracțiuni rutiere:

2 pentru punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat,

4 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic.

Poliția Rutieră Vâlcea transmite un apel către toți conducătorii auto să respecte regulile de circulație, să nu se urce la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise și să manifeste responsabilitate în trafic.