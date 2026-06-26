Debut cu dreptul al naționalei feminine U20 de handbal a României la Campionatul Mondial de la Jinzhong/China.

Reprezentativa antrenată de Alin Dumitrescu a învins în primele două meciuri din grupa preliminară Canada (40-15) și Brazilia (30-28), având asigurată astfel calificarea în Main Round, grupă unde adversare vor fi Spania și Korea.

Ordinea meciurilor și „culoarul” pe care merg în continuare handbalistele române depind de ultimul meci din prima grupă, în compania campioanei europene Germania, ce se va disputa mâine, de la ora 13.30, transmis în direct pe Voyo.

Reprezentativa U20 a României are în componență o handbalistă extrem de talentată legitimată la SCM Râmnicu Vâlcea, Sara Trușcă, iar antrenor cu portarii este tehnicianul vâlcean Ildiko Kerekes-Barbu.

Foto IHF