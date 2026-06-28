LIGA FLORILOR.

PROGRAMUL TURULUI PENTRU SCM RÂMNICU VÂLCEA ÎN SEZONUL 2026-2027

S-a stabilit „țintarul” Ligii Florilor pentru sezonul 2026-2027. Vor fi 14 echipe, cu trei noutăți în primul eșalon, Știința București, CSM Iași și CSM Târgu Mureș.

În ceea ce se anunță a fi cel mai echilibrat campionat de handbal feminin din istoria handbalului românesc, SCM Râmnicu Vâlcea va debuta acasă, cu Minaur Baia Mare, urmând a încheia jumătatea de sezon la Brașov, cu Corona. Derby-ul primei etape se va juca între Rapid și CSM București.

Iată programul turului pentru echipa vâlceană:

🔹SCM Râmnicu Vâlcea – Minaur Baia Mare

🔹SCM Râmnicu Vâlcea – HC Zalău

🔹Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea

🔹SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Craiova

🔹Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea

🔹SCM Râmnicu Vâlcea – Știința București

🔹CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea

🔹SCM Râmnicu Vâlcea – Târgu Mureș

🔹Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea

🔹SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București

🔹CSM Slatina – SCM Râmnicu Vâlcea

🔹SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Iași

🔹Corona Brașov – SCM Râmnicu Vâlcea

Formația antrenată de Florentin Pera va începe pregătirea pe 12 iulie.