ECHIPA DE HANDBAL FEMININ SCM RÂMNICU VÂLCEA A DISPUTAT PRIMIELE DOUĂ MECIURI DE PREGĂTIRE

🤾Vineri, 1 August: SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina 34-31

🤾Sâmbătă, 2 August: SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina 33-31

După terminarea celei de a doua partide de pregătire cu CSM Slatina, antrenorul Florentin Pera a declarat:

➡️FLORENTIN PERA: „Am câștigat spirit de echipă, va trebui să consolidăm pe apărare”

„Mă bucură faptul că aceste jocuri de pregătire, aceste prime jocuri de pregătire, s-au apropiat de intensitatea și implicarea unui joc oficial. Îmi felicit fetele pentru faptul că am debutat, pregătirea sezonului, cu două victorii. Nu am urmărit în mod deosebit rezultatul. Am încercat mai multe formule de echipă și în primul joc și în al doilea joc, sisteme diferite de apărare. Și consider că am câștigat anumite jucătoare la aceste meciuri. Am câștigat, cred eu, și spiritul de echipă. Sunt mulțumit de atitudinea fetelor, de determinarea fetelor. Trebuie să avem în vedere faptul că avem multe jucătoare noi, că suntem la început de drum.

Echipa, anul trecut, cum bine știți, nu a avut un sezon foarte reușit. Am mult de muncă și din acest punct de vedere la partea mentală, să aibă încredere în ele, să ne propunem mai mult, să ne luptăm pentru partea de sus a clasamentului. După cum bine ați văzut, Slatina s-a întărit, a făcut transferuri foarte bune în această vară, cu jucătoare care au jucat Liga Campionilor, chiar sunt multe echipe puternice și nu vom avea un campionat deloc simplu.

Mai mult decât atât, adversarul nostru de astăzi a jucat în Ungaria deja două meciuri și s-a simțit acest lucru. Sigur că sunt multe lucruri de pus la punct, dar mă bucură faptul că a marcat peste 30 de goluri în ambele meciuri, mă bucură atitudinea, spiritul de echipă și de luptă, unitatea grupului și faptul că am alergat destul de mult și cred că astea sunt cele mai importante aspecte în acest moment în care ne aflăm noi. Este normal să avem mult de lucru, în mod special la omogenitate, la apărare.Cred că apărarea în trecut nu a fost la un nivel foarte ridicat, va trebui să consolidăm, să conturăm relațiile de joc. Mă bucur că mai avem 8 meciuri(de pregătire-n.a.) și sper că până la startul campionatului să ajungem la nivelul dorit.”

➡️FLORENTIN PERA : „Skogstrand, încă trei luni de recuperare. Daphne, sperăm să fie aptă pentru turneul de săptămâna viitoare”

„De asemenea, o problemă pe care trebuie să o rezolvăm cât mai urgent posibil este cea a porții, pentru că, bine ați văzut, o avem doar pe Raluca Kelemen și Bea Tunariu, tânăra jucătoare, care mai are nevoie de timp pentru a ajunge la un nivel pentru Liga Națională. Ea e o portăriță ambițioasă, însă nu putem să rămânem așa. Doamne ferește, se întâmplă ceva cu Raluca și e foarte riscant. Timpul e scurt,e accidentarea e mai gravă(la Eli Skogstrand-n.a.). A avut cinci luni de pauză, mai are nevoie de încă trei luni de recuperare și suntem în situația în care chiar e o problemă urgentă care trebuie rezolvată cât mai repede posibil. Sperăm să găsim o soluție, este târziu, nu știu în ce măsură vom reuși să găsim un portar la nivelul așteptărilor, dar sigur că e imperios necesar să rezolvăm această problemă.

Totodată nu am avut-o la aceste două meciuri pe Daphne(Gautschi-n.a.). Interul stânga care, din cauza unei accidentări, a unei entorse, nu a putut să evolueze la aceste meciuri. Sperăm ca la turneul de săptămâna viitoare să fie și ea.”

➡️FLORENTIN PERA: Mai avem de lucru la omogenitate, dar m-a bucurat finalul meciului

„(În primul mandat-n.a.) la Vâlcea era oricum o echipă mai omogenă. Din acest punct de vedere suntem pe minus. Nu m-aș fi așteptat la o omogenitate mai mare, având în vedere că sunt și jucătoare noi, dar eu cred că avem multe jucătoare cu spirit de echipă, de luptă, și acest lucru cred că ne ajută enorm de mult.

Sunt foarte mulțumit de modul cum s-au pregătit fetele, de atitudinea echipei, de unitatea echipei și asta îmi doresc cel mai mult. De asemenea, chiar le-am felicitat acum, după al doilea meci, în ciuda faptului că am făcut mai multe schimbări. E și greu să joci cu 19 jucătoare, într-un meci oficial nu poți să joci cu mai mult de 16 jucătoare, dar pe final chiar am fost foarte mulțumit de cum au gestionat și cât de disciplinate au fost tactic pe final de joc. Chiar au găsit soluțiile cele mai bune și acest lucru mă bucură în perspectivă, pentru că acolo se vede, în momentele mai dificile, să găsească soluțiile optime”.

Pe 8 și 9 august, Memorialul „Constantin Tită”, la Râmnicu Vâlcea.

Prima partidă, contra Debrecen.