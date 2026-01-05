LIGA FLORILOR. ÎNFRÂNGERE FRUSTRANTĂ LA BRAȘOV PENTRU SCM RÂMNICU VÂLCEA: 33-34

Eșec la limită împotriva Coronei Brașov și încă o dată frustrare pentru SCM, după -1 la Brăila, -2 la Bistrița, -1 la Brăila. Ca și în celelalte partide, vâlcenele au fost mereu „acolo” , dar au plecat cu sacul gol, lăsând în urmă regrete și întrebări. Și ce bun era măcar un punct astăzi !

Un meci pe care Vâlcea l-a irosit pe mâna ei, într-un final nefericit, în care Bianca Curmenț le-a hipnotizat pe jucătoarele noastre, pentru a încheia cu 50% eficiență. Dacă alăturăm pe cea a porții valcene, doar 17%, am putea avea una dintre explicații. Și nu doar pentru partida de astăzi, ca să fim realiști. E greu să te bați la „vârf” cu asemenea procentaje. La fel de adevărat este că și apărarea a suferit, negăsind soluții în fața Sorinei Grozav, mai ales în prima repriză, oferind in a doua repriză deseori spații mari pentru trezita Zivkovic, asta în timp ce Lasm și Von Kreij au demonstrat agresivitate în defensivă.

Păcat de jocul excelent al liniei de 9 m, mai ales pe atac, cu trio-ul Necula – Zschocke – Maidhof ducând greul, lângă care a apărut și Wullf cu câteva reușite spectaculoase. Care însă nu a fost susținut de extreme, aflate într-o zi nefastă, Wollik 1/6, Tuva 2/4, Florica 0/1 din acțiuni laterale. Eu zic că am putea bifa și această explicație, mai ales pentru ultimele 15 minute. Simptomatic minutul 56,30 , când Wollik și Hove au ratat succesiv, la scorul de 34-32. Și-apoi încă o dată Wollik, pe atacul următor, pentru a nu agăța corect apoi mingea la ultima fază. Când e să se aleagă praful !….

Marcatoare

SCM Râmnicu Vâlcea: Maidhof 8, Necula 6, Zschocke 5, Hove 5, Lykkegaard 4, Wollik 3, Wulff 2.

Corona Brașov: Grozav 12, Krpez 6, Zivkovic 3, Boiciuc 3, Trivic 3, Haggerty 3, Van Kreij 2, Lasm 2.

Următoarea partidă pentru SCM Râmnicu Vâlcea pe 17 ianuarie, cu Dunărea Brăila. Și trebuie victorie!