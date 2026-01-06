BASCHET MASCULIN. CS VÂLCEA 1924 CÂȘTIGĂ LA DIMAMO, 98-91(27-21, 17-26, 24-23, 30-21)

Victorie importantă pentru CS Vâlcea 1924, pe terenul Dinamo București. A fost 98-91 pentru vâlceni, în ultima etapă a turului, a șaptelea succes din sezonul actual al Ligii Naționale.

Deocamdată pe locul 10, având o partidă restantă cu Craiova, echipa lui Enache și Blanco se apropie de locurile de play-off. Urmează după partide abordabile, la Galați și acasă cu Târgu Jiu, după care restanța cu Craiova, foarte importantă în economia unui clasament echilibrat.

Marcatorii CS Vâlcea 1924 : Jenkins 27, Tohătan 18, Pinckney 17, Lecomte 13, McCaffery 7, Nicoară 7, Uță 7, Harris 2.