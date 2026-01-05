BASCHET MASCULIN, LIGA NAȚIONALĂ. CS VÂLCEA 1924 JOACĂ LA BUCUREȘTI, CU DINAMO

➡️”Suntem într-un moment de construcție. Sunt ferm convins că în scurt timp o să arătăm bine”, a declarat antrenorul vâlcean Ciprian Enache, pentru ProBaschet, după victoria împotriva Stelei. Așa că, astăzi, CS Vâlcea 1924 încearcă să mai facă un pas spre revenirea pe traseul logic al play-off-ului.

➡️Nu le va fi ușor însă baschetbaliștilor noștri. Le iese în față Dinamo, o echipă în creștere față de sezonul trecut, una dintre puținele care au bătut Voluntari, calificată de asemenea în sferturile Cupei României.

📌Dinamo – CS Vâlcea 1924, Arena de Sport, ora 20,00.

HAIDE, VÂLCEA!