LIGA FLORILOR, ETAPA 6. SCM RÂMNICU VÂLCEA – CSM TÂRGU JIU 40-18.

☑ Întâlnirea a fost la discreția handbalistelor vâlcene, mai ales că Târgu Jiu a pus junioare pe parchet în a doua repriză. De aceea, nu ar fi prea multe de spus, poate amintite cele opt ratări in situații de unu la unu din prima jumătate, de altfel invocate și de Florentin Pera după partidă.

☑ Daphne Gautschi, la cele mai multe minute jucate. E nevoie de încredere, ca și la Alberte Madsen.

☑ La mulți ani, Sara Trușcă! O reușită ieri pentru tânăra extremă vâlceană, sărbătorită de toată echipa, după partidă, cu apă plată.

Au marcat:

👉 SCM Râmnicu Vâlcea – Tuva Hove 6, Alberte Madsen 5, Asma Elghaoui 5, Daphne Gautschi 4, Mia Zschocke 4, Anniken Wollik 4, Maria Lykkegaard 4, Karoline Lund 2, Rebeca Necula 2, Amalie Wulff 1, Sara Trușcă 1, Julia Maidhof 1, Cristina Florica 1.

👉 CSM Târgu Jiu – Iryna Zinatulina 4, Alexandra lFrățilescu 3, Cristina Chirea 2, Sarah Darie 2, Florența Dumbrăvean 2, Raluca-Ionela Nicolae 2, Laura Moldovan 1, Minodora Ancuța 1, Gilda Simao 1.

Declarații după meci:

🎤 Florentin Pera (antrenor SCM Râmnicu Vâlcea): „Târgu Jiu a practicat un joc bun în prima repriză, a încercat să concretizeze fiecare atac, s-au apărat destul de agresiv, iar noi am avut ceva probleme la finalizare, am ratat destul de mult unu la unu, de asta am intrat doar cu trei goluri avantaj la pauză. Apoi fetele au intrat mult mai concentrate din acest punct de vedere, cu seriozitate pe partea de finalizare. Cred că am avut un ritm foarte bun de joc, pe lângă cele 40 goluri, am ajuns de multe alte ori în situații de unu la unu cu portarul advers. Asta arată că echipa este în progres, cumva am confirmat ultimele două jocuri bune, mai ales cel cu CSM București, dar să vedem cât de benefică a fost pauza competițională pentru echipa noastră. Sigur, nu acesta este diferența dintre noi și Târgu Jiu, ambele formații au încercat să împartă cât mai bine timpul de joc, să ofere minute tuturor jucătoarelor”.

🎤 Liviu Andrieș (antrenor CSM Târgu Jiu): „La lotul pe care-l avem acum, în momentul în care am schimbat jucătoarele de bază din primul șapte, se vede imediat. Avem jucătoare foarte tinere, banca de rezerve este cu junioare 2007 și 2008 și acest lucru s-a văzut imediat. Am vrut să ne luăm puțin la trântă cu Vâlcea în prima repriză , apoi în a doua repriză am coborât nivelul, până la urmă Vâlcea este puternică, cu jucătoare valoroase. Obiectivul nostru este de a evita barajul. Jucăm la trei zile, din acest motiv am și schimbat primele șapte, pentru că sâmbătă avem un meci important acasă cu Baia Mare și am dorit să odihnim puțin fetele care duc greu, pentru că este complicat să joci din trei în trei zile cu același lot”.

🎤 Sara Trușcă (jucătoare SCM Râmnicu Vâlcea): „Așteptam acest meci, mai ales că s-a nimerit să fie și ziua mea. M-am bucurat din plin de meci, de fiecare minut pe care l-am avut și cred că am făcut o partidă bună. Dacă mă întrebați de cei 18 ani, glumind puțin, mă sunt ca la 17 ani, la fel de energică și sper să fie din ce în ce mai bine în ceea ce privește handbalul. Nu fac nicio petrecere în seara asta, că mâine avem antrenament”.

🎤Laura Moldovan (jucătoare CSM Târgu Jiu): „Prima repriză am rezistat mai bine fizic. Într-adevăr, suntem puține jucătoare senioare, hai să zicem așa. Celelalte abia au promovat în Ligă, junioare, este destul de greu să ducă un meci în Ligă, să reziste efortului. Fizic este complicat, faulturile sunt dure, iar meciurile o sa fie din ce în ce mai grele pentru noi. În niciun caz nu ne mai gândim la baraje, mai ales că ar fi al treilea an consecutiv în care am ajunge acolo. Până acum, eu zic că ne-am făcut treabă, chiar dacă în acest meci, ca și în cel cu Brașov, nu am arătat fața pe care am avut-o cu Craiova, cu Zalău sau cu Galați. Și sper ca la final să fie bine”.